ВС Украины освободили город Купянск Харьковской области.

В соцсетях появились свидетельства того, что украинские военные уже находятся в центре ранее оккупированного РФ Купянска Харьковской области.

Информацию об освобождении города подтвердил у себя в Telegram-канале и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Купянск возвращается домой. Фото без лишних слов. Сейчас каждый мариуполец мечтает о таком фото из дома. Верим в ВСУ. Знаем — уже скоро…», — написал он, опубликовав снимок с бойцами ВСУ, держащими желто-синий флаг на фоне городской панорамы.

Кроме того, обнародовано фото с украинскими военными, позирующими возле здания горсовета Купянска и видео на крыше одного из зданий.

«Купянск дождался», — отметил один из освободителей.