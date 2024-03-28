На сайте Московской патриархии 27 марта опубликован так называемый наказ Всемирного русского народного собора — общественной организации под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла — в котором война в Украине называется «священной» и утверждается, что «вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России».

Формально документ не имеет отношения к РПЦ, однако в работе ВРНС принимает участие множество церковных иерархов и связанных с церковью общественных деятелей. Как говорится в публикации, документ был одобрен в ходе соборного съезда, который состоялся 27 марта в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла. Документ назван «наказом, адресованным органам законодательной и исполнительной власти России».

Войне (в документе она именутся «Специальная военная операция») посвящён первый раздел документа. Война провозглашается «новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси», а с «духовно-нравственной точки зрения» — «Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию «Удерживающего», защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада» (орфография оригинала сохранена — РС).

В документе также раскрывается понятие «русский мир». В нём сказано, что границы русского мира «как духовного и культурно-цивилизационного феномена» «существенно шире государственных границ как нынешней Российской Федерации, так и большой исторический России». Про русский мир тоже сказано, что его функция в том, чтобы быть всемирным «Удерживающим». По замыслу авторов текста, Россия должна «выступать оплотом безопасности и справедливого миропорядка в новом многополярном мире». Также в документе говорится о «триединстве русского народа» и о том, что белорусов и украинцев следует признать лишь субэтносами русских. Также предлагается предоставлять в России убежище «для миллионов иностранцев, отстаивающих традиционные ценности». Предлагается также реформа образования и «проведение ревизии массива гуманитарных знаний, общепринятых теорий и концепций на основе их корреляции с системой мировоззренческих идей и нравственных ценностей русской цивилизации». (svoboda.org)