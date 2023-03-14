Бум взаимной торговли России и Турции, начавшийся на фоне войны в Украине, застопорился после того, как США и Евросоюз пригрозили ответными мерами странам, нарушающим санкционный режим.

В январе объем экспорта из Турции в РФ обвалился на 20%, следует из официальной статистики, опубликованной министерством торговли страны. За месяц из Турции в Россию поступило товаров на $1,043 млрд, хотя месяцем ранее это было $1,313 млрд.

Взвинтившая экспорт в РФ более чем втрое, до исторически рекордных отметок, Турция в прошлом году вышла на второе место среди крупнейших поставщиков для российского рынка, потеснив Германию — некогда крупнейшего торгового партнера Кремля в ЕС.

Но теперь турецкий экспорт сокращается, и это происходит впервые с начала войны, отмечает главный экономист Института международных финансов (IIF).

Поставки в Россию просто «не стоят тех бед, которые они могут принести», рассуждает Брукс: их объемы слишком малы, чтобы решить проблему дефицита платежного баланса турецкой экономики, а сопряженный с ними риск санкций значителен.

Об этих рисках власти Турции предупредили американские чиновники, которые как минимум трижды за последний год ездили в Анкару, обсуждая санкционную политику.

Последний такой визит, в котором участвовал замминистра финансов США Брайан Нельсон состоялся в феврале. США потребовали положить конец поставкам в Россию товаров, которые попали под санкции, в том числе в отношении военно-промышленного комплекса. По американским данным, в марте–октябре объемы такого экспорта достигли $800 млн, включая оборудование на $300 млн и электронику на $80 млн.

Ответ Турции последовал практически незамедлительно. С 1 марта турецкая таможня перестала оформлять документы на транзит грузов в Россию. Под удар попали каналы параллельного импорта, которые почти год с трудом выстраивали российские компании: заблокированы оказались поставки товаров, которые ввозились в Турцию из третьих стран, для последующего реэкспорта в РФ. (moscowtimes.ru)