Возникли проблемы с производством вакцины от COVID-19

Компания Pfizer заявила о проблемах с производством вакцины от COVID-19. Об этом пишет Fox News.

В Pfizer заявили, что намерены выпустить лишь половину от запланированных доз вакцины из-за того, что расширение цепочки поставок сырья для вакцины заняло больше времени, чем ожидалось. «Важно также подчеркнуть, что результаты клинических испытаний были позже, чем изначально планировалось», — сказала представитель компании.

Pfizer и ее партнер из Германии BioNTech SE собирались произвести сто миллионов вакцин к концу года. Однако сейчас число планируемых доз сократили вдвое — до 50 миллионов.

Компания получает сырье у поставщиков в США и Европе и расширение производства компонентов для вакцины в прошлом месяце оказалось сложной задачей. Тогда Pfizer ожидала результатов испытаний препарата. При этом не уточняется, каких именно компонентов не хватает для производства вакцины.