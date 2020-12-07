ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от коронавируса

ВОЗ не считает, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной. Об этом заявила руководитель департамента иммунизации Кейт О’Брайен, пишет ТАСС.

«Не думаю, что нам следует [идти] по пути обязательной вакцинации», — сказал она.

Ранее аналогичную точку зрения высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 67 млн заболевших, 46 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.