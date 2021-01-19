ВОЗ раскритиковала Китай из-за коронавируса

Независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию заявила, что Китай мог бы быстрее принять меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом пишет Daily Mirror.

По мнению экспертов, что глобальному распространению эпидемии поспособствовало то, что ее скрывали в первые дни.

В ВОЗ заключили, что у Китая «были возможности, чтобы быстрее реагировать на ранние сигналы».

31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 95 млн заболевших, 52 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. (gazeta.ru)