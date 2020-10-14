ВОЗ: Пандемия осложнила борьбу с туберкулезом

Смертность от туберкулеза в мире сократилась с 2015 года на 14%, а заболеваемость — на 9%. Однако успехи в борьбе с этой болезнью могут оказаться под угрозой из-за пандемии коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом отмечается в опубликованном в среду в Женеве ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«До пандемии заболевания COVID-19 многие страны добивались стабильного прогресса в борьбе с туберкулезом: с 2015 по 2019 год заболеваемость снизилась на 9%, а смертность — на 14%», — говорится в докладе. Вместе с тем, по словам экспертов, доступ к противотуберкулезным мероприятиям «остается проблемным», поэтому намеченные в 2018 году ООН ориентиры, касающиеся предупреждения и лечения болезни, «скорее всего не будут достигнуты».

Согласно докладу, в 2019 году туберкулезом заболели около 10 млн человек и 1,4 млн умерли. По оценкам экспертов, в 3 млн случаев болезнь либо не была диагностирована, либо о ней не были официально информированы власти стран.