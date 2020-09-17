ВОЗ обеспокоена ростом случаев коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность ростом заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2 в Европе. Еженедельные показатели сейчас превышают те, которые были на первом пике пандемии в Европе в марте, заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клуге на еженедельной пресс-конференции в режиме онлайн в Копенгагене в четверг, 17 сентября.

По словам Клуге, несмотря на то, что в этих показателях отражено более широкое тестирование населения, налицо тревожные темпы роста заражаемости коронавирусом в европейском регионе. «Данные за сентябрь должны стать для всех нас сигналом к пробуждению», — подчеркнул он.

В то же время Клуге сохраняет оптимизм: «То, как пандемия будет развиваться в дальнейшем, находится в наших руках. Мы уже однажды отразили ее натиск и можем отразить вновь», — заявил он, напомнив о важности масштабного тестирования, соблюдения правил гигиены, ношения защитных масок и социального дистанцирования. (DW)