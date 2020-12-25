ВОЗ: «Коронавирус в Великобритании мутировал незначительно»

Найденная в Великобритании мутация коронавируса незначительна и не влияет на эффективность тестов, препаратов и вакцин. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.

«На данный момент вирус SARS-CoV-2 мутировал очень незначительно, и его изменения пока не отражаются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин», — сказала она.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.