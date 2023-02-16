В крупнейшем выставочном зале Франции — Гранд Пале Эфимер, в самом сердце Парижа у подножия Эйфелевой башни состоялось открытие Салона Французских Художников в рамках проекта Art En Capital 2023.

Как сообщает #, Азербайджан на этом престижном событии представляет известный художник Нигяр Нариманбекова. Мастер представила картину под названием «Вотсап».

«Я очень счастлива что уже во второй раз моя картина прошла отбор большого жюри и я вместе с крупнейшими художниками ассоциации «Стелла Арт Интернешнл» и знаменитыми художниками со всего мира выставляюсь на этом легендарном арт-проекте. Я являюсь первой и единственной художницей из Азербайджана на этом великом Салоне, и я очень горда, что имя моей страны звучит в стенах престижнейшей выставки», — заявила Н.Нариманбекова #.

Выставка Art En Capital проходит под патронажем президента Франции.

Картина Нариманбековой привлекла внимание посетителей:

«На выставке — огромный аншлаг, люди подолгу стояли в очереди, чтобы попасть внутрь. Моя картина имела огромный успех и вызвала большой интерес у французской публики и у многочисленных гостей Парижа», — рассказала художник.

Выставка продлится до 19 февраля.