Asqırıb indi ayılıb. Это ироничное и в то же время совершенно верное определение известно многим, если не всем, азербайджанцам. В дословном переводе оно означает: «Проснулся лишь после того, как чихнул».

Понятное дело, что данную идиому перевести на русский язык без утери сути невозможно, но, во всяком случае, мы попытались. Ну, а если читатели слишком уж дотошные, то в качестве эквивалента можем привести поговорку: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». В данном случае, и гром грянул, и мужик перекрестился.

Итак, речь идет о сегодняшней встрече в Национальном совете по телевидению и радио (НСТР) с программными директорами телеканалов и руководителями новостных департаментов.

На встрече было отмечено о несоблюдении вопросов личной неприкосновенности в эфирах новостей, распространяемых в последние дни на телеканалах в связи с подвергшейся сексуальному насилию 11-летней девочкой, которая родила ребенка, а также о негативном влиянии подобных случаев.

Председатель НСТР Исмет Саттаров заявил, что открытое распространение в эфире информации о личности несовершеннолетних в связи с различными преступными деяниями является неправильным.

Вот оно как, Михалыч! Воистину, глава НСТР во второй раз открыл Америку после Колумба. Ясное дело, что сегодня отечественные телеканалы свою деятельность направили не на защиту граждан, не на решение их проблем. Они гонятся за рейтингом. Вот главное мерило морально-нравственных принципов многих наших отечественных телеканалов.

И слова Исмета Саттарова как-то странно звучат. Что значит «открытое распространение в эфире информации о личности несовершеннолетних в связи с различными преступными деяниями является неправильным»?

А то обстоятельство, что чуть ли не каждый день тот (та) или иной (иная) выходит в эфир и перед многомиллионной аудиторией исповедуется в том, что он (она) изменил (изменила), является правильным?

Неужели председатель НСТР только проснулся от летаргического сна, и заметил весь тот кошмар, который азербайджанский зритель вынужден лицезреть каждый день.

Если Исмет Саттаров не в курсе всего того, что происходит у него под носом, то мы откроем ему глаза.

Вся беда многих наших телеканалов заключается не только в том, что ради рейтинга не пощадят и несовершеннолетнюю. Они с удовольствием смакуют грязное белье чужой семьи и даже пробуют на вкус. И в этом «богоугодном деле» активно помогают всякие «обиженные», которые надеются, что после обнародования своего позора, их жизнь пойдет в гору.

Парадоксально, но факт. Какой-то рогоносец выходит в эфир и слезливо-жалобным тоном рассказывает об измене жены. Ведущий, взявший на себя роль ментора, задает различные вопросы, которые абсолютно не имеют никакого значения. И что? Рога же не отпилишь.

Но зато какой рейтинг. Многие же любят подглядывать в замочную скважину, а тут такой простор для пересудов. И это ПРАВИЛЬНО, Исмет муаллим? Это вопрос риторический. Хотя, не поймешь, какие тараканы водятся в головах у наших чиновников…