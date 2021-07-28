Новый президентский дворец и новое здание парламента в Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК) будут основами для создания независимого государства, заявил лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, сообщает сегодня, 26 июля газета Hürriyet Daily News.

Девлет Бахчели сказал: «Цель строительства президентского здания и здания парламента, объявленная нашим достопочтенным президентом 20 июля 2021 года, — это первый элемент фундамента независимого государства, а не бетон и не новое строительство… Единственной стороной на Кипре, которая боялась решения и избегала мира и примирения, были греки… Выступать в качестве единственного владельца острова и высокомерно относиться к туркам-киприотам как к меньшинству — это заблуждение, искажение и безумие, несовместимое с историческими фактами и не соответствующее духу региона… Виновником этого является менталитет киприотов-греков, который питается предвзятой политикой ЕС и Соединенных Штатов. Турки-киприоты готовы определять свою судьбу… Заявления США и Совета Безопасности ООН об отвержении этой инициативы являются недействительными в глазах турецкого народа. Ни одна страна и ни одна международная организация не могут быть выше суверенитета и прав собственности».

Девлет Бахчели и его Партия националистического движения (MHP) входят в правящую коалицию с Партией справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает EADaily. Абсолютное большинство турецких политиков поддерживают независимость ТРСК. Кроме Турции ни одна страна мира не признаёт независимость ТРСК. Политика Турции в отношении ТРСК вызывает раздражение у Европейского Союза и Кипра, что также уменьшает перспективы Турции на полноправное членство в ЕС. Партия националистического движения является одним из политических крыльев организации «Серые волки». В прошлом году Франция запретила «Серых волков».

Из заявления Бахчели можно сделать вывод, что Турция уже приняла однозначное решение — Северный Кипр точно будет независимым государством. Но насколько это твердо и неизменно? Нет ли тут какого-то элемента проверки реакции западных оппонентов? Отталкиваясь от которой Анкара может и изменить свою позицию, в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

Своим мнением по этому поводу поделились с # иностранные эксперты.

Яшар Ниязбаев, главный редактор МК-Турция:

— С недавних пор Турция выступает за разделение острова Кипр. С одной стороны, Турция пыталась поддержать попытки объединения. Но в последнее время, учитывая то, что страны Восточного Средиземноморья совместно создали проект трубопровода East-Med, игнорируя присутствие Турции и интересы турок-киприотов на севере острова, Анкара решила пойти иным путем.

Да, Турция в этом смысле однозначно выступает за разделение. И лидер ТРСК, которого поддержал Эрдоган, выступает за это.

Я бы сказал, что изменить решение Анкары могут условия проекта East-Med. Но с другой стороны, не совсем правильно считать, что так можно использовать вопрос суверенитета турок-киприотов.

Энгин Озер, турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва»:

— Для начала я хотел бы отметить странность слов политика Девлета Бахчели. Неправильно увязывать вопрос независимости Северного Кипра со строительством каких-то новых дворцов и зданий. Вот сравнение – несколько лет назад в Анкаре построили огромный президентский дворец, который используется и сейчас. И что же, пока не было этого дворца Турцию следовало считать зависимым или полузависимым государством? А как он появился, так сразу и возрос суверенитет страны?

Другой вопрос – признание независимости Северного Кипра со стороны государств Запада. Мы в этом вопросе никакой поддержки оттуда не ожидаем. Сейчас ни одна европейская, и даже ни одна африканская страна не готова признать суверенитет Северного Кипра. В том числе, кстати, и Азербайджан. Мы это прекрасно знаем, и я уважаю это решение господина Алиева, потому что стратегическим для Азербайджана является международный энергетический рынок – Европа потребляет азербайджанский газ, и экспортный трубопровод туда проходит, между прочим, через территорию Греции. Поэтому понятно, что Баку не станет признавать независимость Северного Кипра.

Анкара вообще осознает, что никто в мире, ни одна страна не собирается признавать Северный Кипр, как и все предыдущие 47 лет. Руководство Турции просто использует этот вопрос в качестве инструмента давления на Европейский Союз – как рычаг в переговорах вокруг будущего Кипра.