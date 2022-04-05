Войска РФ готовятся сдать Херсон, а в Николаевской области их уже нет.

Об этом заявил советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович в интервью Татьяне Поповой, сообщает УНИАН.

«Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают оставление Херсона, в том числе, среди прочих своих планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее», — сказал Арестович.

«В Николаеве уже вообще нет противника, все бои уже ведутся в Херсонской области», — добавил он.

По прогнозу Арестовича, у РФ нет сил для наступления на территории Украины, а победу себе Путин будет делать «внутри страны». Что же касается переговоров, то военные условия совпадают с политическими.

«Россияне очень конструктивны и активны. Россияне просят о переговорах, они проактивная сторона. Главная интрига – граница административная Луганской и Донецкой области по административной границе или до 23 февраля», — отметил Арестович.