Конфликт России и Украины, вероятно, приведет к ускорению инфляции в краткосрочной перспективе, предупредил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

«Мы столкнемся с повышательным давлением на инфляцию как минимум в течение какого-то времени на фоне роста цен на сырье, особенно на энергоносители», — сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. По его словам, единственный вопрос заключается в том, сколько это давление продлится. При этом он отметил, что ожидания ускорения инфляции усложнят для ФРС процесс ее замедления. Конфликт в Украине также усиливает тревоги по поводу мировых цепей поставок. В ходе выступления в Сенате Пауэлл также повторил, что поддержит решение поднять базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседании 15-16 марта.

Тем временем охватившая Азербайджан продовольственная инфляция вынуждает национальное правительство к предметным шагам для обуздания ценового роста. В этой связи ранее последовали поручения по улучшению снабжения республики основными продовольственными продуктами. Решения нашли отражение в подписанном накануне распоряжении премьер-министра Али Асадова о неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджане.

Следуя этому документу, все силы будут брошены на улучшение снабжения внутреннего рынка продовольственными продуктами минимальной потребительской корзины. Конечно же, местное их производство не останется в стороне. В правительстве намерены приступить к дальнейшему стимулированию производства в стране продуктов первой необходимости. Не менее важным станет облегчение таможенного прессинга на импорт. Ввозимые в страну продукты минимальной потребительской корзины ожидают таможенные льготы, а также послабления по налогу на добавленную стоимость.

Все это логично вытекает из заявленных ранее причин ценового роста, которые, по официальной версии, обусловлены процессами на глобальных рынках. Ведь если вспомнить, в ходе предыдущего заседания Кабинета министров отмечалось, что причиной ускорившейся инфляции в Азербайджане являются преимущественно внешние факторы. Ускорение темпа инфляции в правительстве связывают с ростом цен на импортные, прежде всего, продовольственные товары.

Напомним, что инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составила 6,75 процента, а в 2022 году ожидается в пределах 6,6-7,5 процента. ЦБА прогнозирует, что в 2023 году годовая инфляция будет близка к целевому диапазону. Однако независимые экономисты не согласны с заявленными данными, считая, что уровень инфляции гораздо выше. Кроме того, эксперты задаются вопросом, почему на местном рынке отражается исключительно повышение мировых цен, а удешевление продукции на мировых рынках практически не сказывается.

«Теоретически местный рынок является частью глобального рынка, — заметил в этой связи в беседе с # руководитель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов. — Цены у нас повышаются, стоит только подняться расценкам на те или иные товары и услуги в мире, однако понижение цен на международных рынках не приводит к удешевлению в нашей стране. Да, наш рынок является частью международного, и когда там повышаются цены, соответственно, это на нас сказывается. Но следуя такой логике, понижение цен в мире тоже должно отражаться на нашей стране».

В свою очередь экономист Неймат Алиев недоумевает по поводу следующего, по его словам, несоответствия: «Правительство говорит о сильном росте цен в мире, мол, это приводит к инфляции в нашей республике. Но почему в таком случае наш ненефтяной экспорт подорожал лишь на 7,7% в минувшем году? Значит ли это, что экспортные цены учитываются неправильно? Кроме того, таможня заявляет, что подорожание импорта на 21% обусловлено процессами на зарубежных рынках. В таком случае следовало бы пояснить, почему наши товары вывозятся в разы дешевле?». По мнению аналитика, взрывной ценовой рост не обходится без внутренних факторов.

В целом же эксперты признают, что мировые рынки переживают пиковые за последнее десятилетие ценовые тренды и бизнес зачастую использует ситуацию для повышения расценок даже выше тех значений, что вызваны инфляцией. Словом, ситуация с ценами нелегкая, говорит Э. Гусейнов, а потому населению лучше не просто уповать на государственные антиинфляционные меры, но менять потребительские привычки.

«Надо признать, наши потребители не отличается экономией, могут купить продуктов больше, чем того требуется, а излишки при этом просто выбрасывают. Известно, что потребление хлеба в Азербайджане находится на достаточно высоком уровне. Согласитесь, нам часто приходится видеть, как люди покупают хлеб в излишке и часть его тоже приходится выбрасывать. А ведь рынок зависит от потребительского поведения. Скажем, в начале пандемии люди ринулись в магазины, принялись скупать продовольствие. Естественно, все это съесть было невозможно. При этом продуктовый ажиотаж сказался на ценах», — комментирует он.

Сегодня немало говорится о причинно-следственных обстоятельствах продуктовой инфляции, продолжил он: «Но при этом мы забываем о том, что характер потребления не менее важен применительно к этому вопросу. К тому же растущий спрос, как правило, приводит к удорожанию цен. Примечательно также, что население развитых стран расходует на продовольствие гораздо менее существенный процент своих доходов». По мнению эксперта, повышение зарплат, пенсий и социальных пособий не решит проблему с ценовым ростом. В данном случае от правительства требуется сбалансированная политика, направленная на то, чтобы за нашей национальной валютой стояло производство.

Не умаляя важности потребительского поведения, прослеживаются и другие внутренние стимуляторы подорожания. В их числе отсутствие рыночной конкуренции и чрезмерная монополизация местного рынка. Например, еще в 2005 году был подписан указ «Об усилении антиинфляционных мер в Азербайджанской Республике». В статье 4.9 этого документа Кабинету Министров было поручено в месячный срок подготовить и представить проект Кодекса конкуренции. Кодекс конкуренции был направлен в парламент с 2009 года, но спустя 13 лет документ так и не был принят. Отсутствие конкуренции независимые аналитики считают ключевой причиной, которая подогревает цены на внутреннем рынке. Теперь же к ней добавляются рекордные мировые инфляционные тренды, запущенные сначала пандемией, после войной на Востоке Европы, а также масштабным экономическим противостоянием России и Запада.

Экономические последствия войны будут иметь глобальный масштаб, почувствуют их и в Азербайджане. Несмотря на то, что Украина не считается игроком на глобальном нефтяном рынке, военные действия на ее территории спровоцировали резкий рост нефти на мировых рынках. И это лишь одна из сфер экономической деятельности, отреагировавшая на последствия войны. Ожидается, что тысячи товаров подорожают в условиях продолжающейся войны в Украине, цены на пшеницу уже выросли, а это означает дальнейшее подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, выпечки, многих других продуктов питания и кормов для сельского хозяйства.