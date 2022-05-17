Россия готовится к ведению долговременной войны.

Об этом написал министр обороны Алексей Резников в Фейсбуке. Обращение написано в связи с предстоящим саммитом НАТО в Мадриде.

«По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как на Херсонщине, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне», — написал министр.

Также он сообщил, что у границы с Украиной белорусские войска осуществляют активные маневры, что вынуждает украинскую армию резервировать силы на случай, если Москва дожмет Минск на вторжение.

«Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайший срок. Не дать России затянуть конфликт. Поэтому мы очень заинтересованы получать международную помощь, покупать оружие максимально быстро и в нужных количествах», — подчеркнул он.

Резников хочет, чтобы Альянс дал ответ на вопрос, какое будущее он видит для Украины.

«Будет принята Стратегическая концепция НАТО на ближайшие 10 лет. Какое место увидит Европа для Украины в интересах защиты своих восточных границ? Мы все здесь думаем о восстановлении архитектуры безопасности Европы как минимум?Украина уже доказала, что может быть надежным партнером по безопасности. Усиление – это усиление Европы на востоке», – говорится в обращении. (УНИАН)