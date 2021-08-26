Не исключено, что на востоке Украины вновь зреет какое-то напряжение. «Глава ЛНР» Леонид Пасечник своим указом увеличил в 3,5 раза численность резервистов, участвующих в военных сборах, проходящих в самопровозглашенной республике с понедельника, сообщает ЛИЦ.

«В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности <> постановляю: Народной милиции Луганской народной республики организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 23.08.2021 по 27.08.2021. Призвать на военные сборы 3 500 человек из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований, в Народную милицию Луганской народной республики», — говорится в указе.

Пасечник также поручил привлечь к проведению военных сборов 252 единицы транспортных средств для комплектования подразделений «Народной милиции ЛНР», воинских формирований и органов. На прошлой неделе своим указом «глава ЛНР» поручил провести военные сборы с 23 по 27 августа с участием одной тысячи резервистов и 72 единиц транспортной техники.

Интересно, с чем связано такое резкое – в 3,5 раза, увеличение числа местных жителей, призываемых на сборы? И за чей счет всё это делается? Вероятно, без Москвы тут не обошлось. Поскольку у полубандитско-сепаратистских образований наподобие «ЛНР» вряд ли существуют такие понятия как бюджет и устойчивые статьи расходов в нем. То есть, скорее всего на деньги из российской казны сейчас решено поставить под ружье несколько тысяч человек в «ЛНР». Что же скрывается за этим сообщением?

На эти вопросы # ответили известные украинские эксперты.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы:

— По данным Главного управления разведки Министерства обороны, для контроля проведения мероприятий оперативным и боевым управлениями, разведкой, и подготовки соединений и воинских частей 1 и 2-го армейских корпусов оккупантов запланировано прибытие на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях командующего 8-й армией (Новочеркасск) Южного военного округа ВС России генерал-лейтенанта Андрея Ивановича Сычева. Его приезд очень даже коррелирует с приведенным вами фактом.

Вообще, осенью можно ожидать любых провокаций, в том числе и тех, которые могут перерасти в полномасштабную военную агрессию РФ против Украины. Упомянутые вами военные сборы могут быть элементом подготовки к войне.

Евген Магда, директор Института мировой политики:

— В действиях Пасечника может быть несколько подоплек. Во-первых, предстоящие выборы в Государственную думу РФ, которые требуют от марионеток Кремля на Донбассе определенной активности. И Пасечник, соответственно, эти вопросы в сфере так называемой своей компетенции пытается решить.

Во-вторых, восстановление работы Трехсторонней контактной группы после каникул и, соответственно, игра мышцами для того чтобы показать, что так называемая ЛНР готова к отражению возможной атаки со стороны украинских войск.

Ну, и, в-третьих, наверное, это его собственные амбиции. Напомню, что он в прошлом достаточно успешный офицер украинских спецслужб, который даже получал награды и поощрения во время службы Украине.

Я думаю, что Россия не оставила надежды на обострение ситуации на Донбассе и, соответственно, будет действовать достаточно жестко в своих интересах и стремясь использовать ситуацию так, чтобы показать, что Украина недоговороспособна. Показать, в первую очередь, нашим западным партнерам. Плюс Россия, руками своих марионеток, попытается создать ситуацию постоянной напряженности. Ну, собственно, она существует и сегодня – практически ежедневно гибнут украинские военные. Поэтому говорить о реальном прекращении огня сегодня не приходится. А тут еще и подобная игра мускулами со стороны господина Пасечника.