Вода – это жизнь: Arts Council Azerbaijan подарит новому скверу арт – объекты – ФОТО

В рамках экологического art-проекта H.E.Art в галерее Art Tower проходит воркшоп на тему «Вода – это жизнь», в котором принимают участие 7 талантливых молодых художников.

Цель проекта H.E.Art. — (Heath Environment and Art) — развитие новых возможностей, которые реализуются путем креативных решений, одним из которых является использование старых металлических бочек в оформлении общественных территорий с ограниченным пространством.

«Контейнерное озеленение сегодня пользуется большой популярностью, удачно дополняя архитектурное пространство, выполняя одновременно и экологическую, и дизайнерскую функции», — говорит # руководитель НПО Arts Council Azerbaijan, известный художник и автор проекта H.E.Art Дадаш Мамедов.

Проект поддерживают Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Министерство культуры и Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также проект «Кура II» Программы развития ООН и Глобального экологического фонда (ПРООН-ГЭФ).

«Мы не раз проводили воркшопы, в ходе которых художники расписывали металлические бочки. Такие бочки являются отходным материалом, их вывоз и утилизация обходятся недешево, а мы даем им вторую жизнь, создавая арт-объекты, сажая в них деревья, и тем самым озеленяем пространство вокруг», — подчеркивает Д.Мамедов.

Результаты стартовавшего воркшопа бакинцы смогут оценить уже очень скоро, когда бочки украсят территорию сквера Su Parkı (Парк воды), который будет создан в Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала».

22 апреля отмечается Всемирный день Земли. К этой дате организация UNDP-GEF Kür II и планирует открытие сквера Su Park».

Arts Council Azerbaijan обеспечит новый сквер арт-объектами в виде бочек, разрисованных художниками, а также представит инсталляции на тему бережного отношения к водным ресурсам.

«Мы рады, что Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» оказало нам содействие для создания такого рода проекта. Примечательно, что на территории нового сквера находятся старинные колодцы XVIII века. Цель создания парка – не только организовать место для отдыха, но и уделить особое внимание водным ресурсам и аспектам их ценности», – рассказал Дадаш Мамедов.

В интервью # участница воркшопа Роза Мурадова призналась, что впервые создает произведение искусства на бочке:

«Это очень интересный опыт. Кроме того, меня очень волнует тема, над которой мы работаем, и которой посвящены наши арт творения. Тема бережного отношения к водным ресурсам сейчас актуальна во всем мире. Я рада, что принимаю участие в таком важном проекте», — сказала художник.

Еще одна участница проекта, — Камила Мурадова украсит бочку композицией «Водолей». Одиннадцатый знак зодиака художник решила изобразить в национальной стилистике в образе девушки с золотым кувшинчиком.

«Я уже разрисовывала бочки в рамках проекта H.E.Art и уже давно сотрудничаю с Arts Council Azerbaijan», — рассказывает художник #.

Новый проект, посвященный бережному отношению к водным ресурсам, она называет жизненно важным и актуальным для всего мира:

«Есть такое выражение «Одна картинка стоит тысячи слов». Данный проект это как раз такой случай, когда людям будет достаточно лишь посмотреть на арт объект, чтобы задуматься. Поэтому, безусловно, роль художников в современном мире очень трудно переоценить», — заключила К.Мурадова.