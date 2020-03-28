Во всех регионах России вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

В субботу, 28 марта, во всех регионах России вступили в силу ограничительные меры введенные в рамках пре дотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Будут закрыты кафе и другие заведения общественного питания, а также кинотеатры, культурные учреждения, торгово-развлекательные и досуговые центры. В некоторых регионах запретили посещение религиозных учреждений. Общественный транспорт также прекратил работу. Сайт kp.ru писал, что ближайшая неделя — с 28 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей. Жесткие карантинные меры вводятся не только в Москве и по области, но в других субъектах РФ.

Запрещено проводить массовые мероприятия, а пожилым людям рекомендовано вовсе не покидатьдомов и, желательно, не контактировать с другими гражданами. Тоже самое касается россиян с хроническими заболеваниями. Маленьким детям лучше лишний раз не появляться на улице (aif.ru)