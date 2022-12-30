Во время переговоров по видеосвязи президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, Украина атаковала Севастополь.

В городе сработала система ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Все службы работают в штатном режиме. Наши военные как всегда сработали четко. Просьба всем сохранять спокойствие», — написал он в своем телеграм-канале.

Жители города слышали очень громкие взрывы, передал телеграм-канал «Чп/Севастополь». Они сообщили о «шатающихся стенах и чуть не вылетевших окнах», пишет канал.

В то же время проходили переговоры Путина с Си Цзиньпином — первые после встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре.

Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву, добавив, что Россия нацелена укреплять взаимодействие, в том числе на уровне вооруженных сил. Лидер КНР в свою очередь отметил, что Китай готов к партнерству с Россией «на благо народов» и «в интересах стабильности в мире».

ВСУ в последние месяцы все чаще атакует Крым. Одним из крупнейших стал удар надводными беспилотниками по Черноморскому флоту в бухте Севастополя. После этого Россия резко снизила активность флота в Черном море. (moscowtimes.ru)