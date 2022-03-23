Член Национального парламента Франции Эмили Кариу обратилась в парламент с требованием нарастить запасы йодосодержащих препаратов и проверить уже существующие запасы из-за произошедших возле украинских атомных станций вооруженных столкновений, сообщает телеканал RT.

«Депутат просит оценить существующие запасы таблеток йода и какое их количество Франция зарезервировала для поставок за границу. Также она спрашивает о том, в какой срок можно произвести эти дозы в случае серьезного инцидента на европейской территории и какую логистику собираются использовать, чтобы получилось как можно быстрее распределить их среди французов», — указано в обращении Кариу.

В своем обращении она уточнила, что данные французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности не подтверждают информацию о том, что уровень радиации вокруг Чернобыльской и Запорожской станций увеличился.