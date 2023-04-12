Власти Франции полагают, что в акциях протеста против пенсионной реформы в четверг примут участие до 600 тыс. человек, сообщают французские СМИ.

В частности, по их оценке, до 70 тыс. человек могут выйти на улицы Парижа.

Отмечается, что свыше 11 тыс. полицейских и жандармов, как ожидается, будут обеспечивать порядок на демонстрациях. Во французской столице для этих целей привлекут около 4,2 тыс. стражей порядка.

Помимо Парижа массовые протесты могут пройти в Тулузе, Монпелье, Бресте, Нанте, Марселе и Рене.

Власти Франции предупреждают, что в акциях могут принять участие радикально настроенные граждане, в том числе представители «желтых жилетов».