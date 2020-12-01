ВМС США решили списать десантный корабль после пожара на нем

Десантный корабль Bonhomme Richard будет выведен из боевого строя ВМС США в связи с повреждениями, полученными в результате пожара, вспыхнувшего на нем летом этого года.

Об этом, как информирует Голос Америки, сообщается в пресс-релизе, распространенном ВМС США.

«После тщательного изучения вопроса ВМС приняли решение списать USS Bonhomme Richard… в связи со значительными повреждениями, полученными во время пожара в июле», — говорится в сообщении.

По оценкам американских военных, ремонт корабля, находившегося в Сан-Диего, может обойтись более чем в $3 млрд и занять от пяти до семи лет.

В связи с этим в ВМС пришли к выводу, что восстановление Bonhomme Richard не является целесообразным.

| 2020-12-01T15:20:45+04:00 1 декабря 2020, 16:51|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss