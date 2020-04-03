ВМС США освободили от должности командира авианосца «Theodore Roosevelt»

Военно-морские силы (ВМС) США приняли решение освободить от должности командира атомного авианосца «Theodore Roosevelt» Бретта Крозье, чей рапорт о распространении коронавируса среди членов экипажа судна стал достоянием гласности.

Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Reuters.

Ранее агентство информировало, что Крозье в письме, направленном командованию, призвал принять решительные меры, чтобы спасти жизни моряков и остановить распространение вируса. В среду на брифинге в Пентагоне исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли подчеркнул, что написание рапорта по вертикали командования само по себе не должно повлечь за собой наказания, в то время как его передача прессе является «нарушением принципов порядка и дисциплины». Он отметил, что не знает, как письмо капитана попало к журналистам.

По словам Модли, коронавирус был выявлен у 93 членов экипажа авианосца. Для обеспечения дополнительного места с корабля сошли около тысячи человек. Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Пентагон не намерен возвращать авианосец в порт несмотря на распространение инфекции.