Военно-морские силы (ВМС) Азербайджана, согласно плану подготовки на текущий год, провели учения по темам «Организация противолодочной обороны корабля» и «Организация борьбы за устойчивость на якорной стоянке».

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Целью учений являлось обучение личного состава правильной организации противолодочной обороны корабля, а также проверка готовности корабля на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на якорной стоянке.

В рамках учений также отработаны практические учения по пожарной готовности корабля на якорной стоянке, правилам оказания первой помощи раненым и их эвакуации.