Власти Сингапура лишили паспорта нарушителя домашнего карантина

Власти Сингапура впервые лишили паспорта местного жителя за грубые нарушения домашнего карантина, который мужчина должен был отбывать после возвращения из-за рубежа. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении управлении иммиграции и контроля республики.

«53-летний Го Илья Виктор прибыл на пароме в Сингапур из Индонезии 19 марта, согласно вступившему в силу распоряжению правительства ему было вручено предписание о домашней изоляции на 14 суток», — рассказали в ведомстве. Вместе с тем в тот же день мужчина покинул страну и вновь отправился на индонезийский остров Батам. «При выезде из Сингапура ему было вынесено предупреждение о нарушении режима изоляции и соответствующем наказании, несмотря на это он покинул страну, а 24 марта вновь попытался въехать в республику», — говорится в сообщении.

В управлении подчеркнули, что «учитывая тяжесть проступка, совершенного с умыслом, было принято решение о лишении паспорта». О дальнейших мерах в отношении мужчины не уточняется.

«Правительство Сингапура незамедлительно намерено предпринимать самые суровые меры в отношении нарушителей режима изоляции. За такие правонарушения грозит штраф в размере 10 тыс. сингапурских долларов ($7 тыс.) и/или тюремное заключение на срок до шести месяцев», — указывается в заявлении. При этом иностранцы после отбытия наказания будут депортированы.(ТАСС)