Власти Китая объявили о прекращении распространения коронавируса внутри страны

Распространение коронавируса нового типа внутри Китая приостановилось, большая часть фиксируемых случаев заражения приходится на завозные. Об этом, по информации агентства «Синьхуа», заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.

Он подчеркнул, что число инфицированных коронавирусом в стране снизилось и на данный момент составляет меньше 3 тыс. Из них 693 — пациенты, прибывшие из-за рубежа. При этом Ми Фэн отметил, что вероятность возобновления активного распространения вируса внутри КНР остается относительно высокой.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.(ТАСС)