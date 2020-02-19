Власти Грузии провоцируют напряжение

День ото дня в соседней Грузии все больше событий, свидетельствующих о том, что грядущая борьба за парламент будет очень напряженной. Чего стоят только выступления оппозиции, прошедшие 18 февраля у парламента.

Акция была направлена против назначения генпрокурором Ираклия Шотадзе. Кандидат уже занимал данный пост ранее, но вынужден был уйти в отставку в связи с громким делом об убийстве подростка.

Отмечается, что участники митинга освистывали депутатов, которые подъезжали к зданию. Несколько раз между протестующими и стражами порядка происходили словесные перепалки. Также оппозиционеры предпринимали безуспешную попытку перегородить проезжую часть.

Тут, конечно, уместно задаться вопросом — если народу и оппозиции столь неугодна кандидатура Шотадзе, почему власти не могли подобрать кого-то другого на роль генпрокурора? Зачем этот дополнительный раздражающий момент в и без того неспокойной обстановке?

А за день до того несколько оппозиционных депутатов пришли на заседание парламента в масках теневого правителя страны, лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, стали раздавать такие же другим коллегам и выкрикивать, что все равно все тут являются рабами этого олигарха.

Не менее интересно и то, что экс-президент Грузии Гиорги Маргвелашвили, бывший ставленник олигарха Иванишвили, пошедший против него еще во время своего срока, заявил, что возвращается в политику. Об этом он заявил несколькими днями ранее, на волне всеобщего недовольства действиями правящей партии, когда был арестован лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. К каким именно силам примкнет экс-президент пока неизвестно, но ясно, что к антиправительственным.

Ситуацию в республике прокомментировал # политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси) Егор Куроптев:

— Грузия активно готовится к выборам, но в отличие от выборов предыдущих лет, Грузия «Мечты» начала предвыборную кампанию отменой обещанных реформ, игнором в адрес западных партнеров, которые уже открыто говорят о том, что Грузия под режимом Иванишвили далеко ушла от всех заявленных демократических ценностей. Сейчас власть решила еще раз продемонстрировать, что вся сила в ее руках и назначила генпрокурором человека, ушедшего в отставку из-за нарушений по одному из наиболее резонансных дел, когда был убит подросток, а его убийца оказался родственником сотрудника прокуратуры, которого покрывали. Власть говорит: «Мы будем делать, что хотим. Вы нам не помешаете. Народ массово не выходит, а значит, будем творить, что взбредет в голову и дальше». Это позиция власти. Позиция оппозиции — стараться раскачать западных партнеров, раскачать граждан и в итоге — раскачать трон Бидзины Иванишвили. Если с первым пунктом все успешно, то остальные два пока под большим вопросом. Прикрываясь уставшим, обедневшим, не видящим будущего и потому неактивным обществом, власть планирует посадить в тюрьму максимальное количество оппозиционеров, из-за которых никто особо не пойдет на улицы, но которые несут электоральную угрозу. Речь и о владельце TBC-банка Мамуке Хазарадзе, и о лидере партии «Единое Национальное Движение» Нике Мелия, и других.

Возвращение в политику экс-президента Маргвелашвили как раз очень позитивный шаг. Конечно, лучше было бы ему сразу постараться объединить вокруг себя оппозицию, еще будучи президентом. Но, видимо, были сковывающие обязательства. Президент Маргвелашвили был критичен к власти Иванишвили с первого дня прихода на должность. Он не оппозиционер — Маргвелашвили критичен к несправедливости и беззаконию. И был критичен всегда. Его прогнозируемое возвращение — еще один дополнительный плюс в копилку борьбы гражданского общества Грузии за свои права и свое будущее, но борьба эта пока что идет с большим трудом, в связи с открытым нежеланием власти никуда уходить. «Карты под стол, а стволы — на стол»,- как говорится.