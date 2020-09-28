Власти Германии подтвердили встречу Навального с Меркель

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил информацию, что канцлер Ангела Меркель посетила блогера Алексея Навального во время его лечения в берлинской клинике Charite.

«Да, я могу (подтвердить)», — заявил Зайберт на брифинге.

Он добавил, что встреча была не «тайной», как ранее писали СМИ, а «частным визитом». Беседа носила «доверительный» характер, уточнил представитель кабмина ФРГ.

Ранее издание Spiegel сообщило о «тайной» встрече Меркель и Навального. Сам же блогер заявил, что встреча была не тайной, а частной.(Газета.Ru)