Власти Франции вводят карантин в 16 регионах страны из-за COVID-19

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о введении карантина на территории 16 регионов страны на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что данное решение французских властей будет действовать в течение четырех недель.

По его словам, среди регионов, на территориях которых будут установлены ограничения, оказались восемь департаментов столичного региона Иль-де-Франс, пять департаментов северного региона О-де-Франс, департамент Приморские Альпы на юго-востоке страны, а также расположенные на западе страны Приморская Сена и Эр.

Глава правительства подчеркнул, что на территории Франции будут закрыты все магазины, кроме продовольственных.

При этом Кастекс добавил, что комендантский час будет сохранен во всех регионах страны, однако с субботы, 20 марта, этот запрет будет действовать с 19.00.

| 2021-03-19T00:27:41+04:00 19 марта 2021, 06:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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