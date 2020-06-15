Власти Бостона могут снести памятник Аврааму Линкольну

Власти американского Бостона рассматривают возможность демонтировать или перестроить памятник 16-му президенту США Аврааму Линкольну, при котором в стране было отменено рабство, из-за петиции в сети. Об этом пишет портал Boston.com.

Речь идет о Мемориале эмансипации. Памятник изображает стоящего Линкольна с вытянутой рукой над темнокожим человеком, оковы которого сломаны на запястьях.

Петицию с инициативой уничтожить мемориал направил городским властям темнокожий житель города Тори Баллок. Ее подписало уже 8 тыс. человек.

По мнению автора документа, «монумент представляет нас (темнокожих) все еще под кем-то другим». Баллок оказался недоволен тем, что памятник не отображает «равенство рас». Городские власти пообещали рассмотреть петицию.

Авраам Линкольн подписал указ об отмене рабства на территории США в 1862 году. Позднее это положение было закреплено 13-й поправкой к конституции США.