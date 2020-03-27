Власти Аргентины полностью закрыли границу

«Расширить действие запрета на въезд на территорию Аргентины через порты, аэропорты и наземные пограничные пункты <…> лиц, живущих в стране, и аргентинцев с видом на жительство за границей. Эта мера будет действовать до 31 марта включительно», — говорится в документе.

В нем отмечается, что министерство внутренних дел «может сократить или продлить срок» действия запрета. Начиная с 00:00 27 марта (06:00 мск), в Аргентину могут въехать только аргентинцы и иностранцы с видом на жительство в стране, которые уже находятся в пути. Власти допускают иные исключения, однако решения по каждому случаю будут приниматься отдельно. Закрытие границ не распространяется на внешнюю торговлю.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом. К настоящему времени в стране выявлено 589 случаев заболевания, 12 человек умерли. С 16 марта в Аргентину запрещен въезд иностранцев. С 20 марта в стране действует общий карантин.(ТАСС)