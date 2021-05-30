Владимир Спиваков пополнил ряды Общества мушкетеров Арманьяка, основанного более полувека назад потомком д’Артаньяна: церемония посвящения состоялась в Московской консерватории. Об этом сообщили в пресс-службе Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России теперь еще и официально мушкетер: он прошел «капитул», во время которого новичок произносит клятву верности и знаменитый девиз «Один за всех и все за одного».