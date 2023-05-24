Компания Mercedes-Benz объявила о запуске функции Digital Vehicle Key, которая позволит владельцам нового E-класса использовать iPhone и Apple Watch для управления автомобилем без физических ключей. Об этом сообщает портал 9to5mac.

Digital Vehicle Key основана на технологии Apple Car Key, которая уже поддерживается некоторыми моделями BMW, Kia, Hyundai, Genesis и BYD. С ее помощью пользователи могут запирать, отпирать и запускать автомобиль с помощью своего iPhone или Apple Watch. Ключи хранятся в приложении Wallet и могут быть переданы другим пользователям iPhone через AirDrop, iMessage или другие службы обмена сообщениями.

Основной пользователь учетной записи Mercedes me может назначать различные права получателям ключей, предоставляя доступ только к транспортному средству или позволить управлять им. Автомобиль может распознавать нескольких пользователей одновременно, а цифровым ключом от автомобиля могут пользоваться до 16 человек.

Отмечается, что Mercedes-Benz намерена расширить поддержку этой функции на другие свои автомобили в будущем.