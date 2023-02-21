Визит президента США в Киев совпал с рядом дат. Геополитически данный визит ничего не означает, а вот символически… Как известно, в политике символизм играет важную роль, и данный визит говорит лишь об одном – сегодня Россия проигрывает войну. Возможно, какими-то неимоверными усилиями или поддержкой Китая (поскольку параллельно Байдену в Киеве, глава МИД Китая Ван И находился в Москве), Россия сможет добиться определенных успехов, однако реальность в том, что силы Россия на исходе…

«Визит президента США в Украину был символическим. Когда журналисты спрашивали его, когда он посетит Киев, он всегда говорил, что обязательно посетит Киев. За последний год с момента начала конфликта в Киеве побывали все лидеры западных держав. Он посетил в символическую дату, это дата практически начала всех процессов с 2014 года, расстрел людей на майдане, именно тогда все началось, когда Янукович убежал в Россию» — сказал # украинской политолог Николай Назаров.

Байден в Киеве заявил о том, что США будут с Украиной до конца, до победы, а также анонсировал, что «Украину ждут тяжелые дни».

Однако, по словам политолога, были открытые намеки и на то, что Киев должен интенсифицировать борьбу с коррупцией и улучшать кадровые назначения.

«В Киеве он заявил о дополнительной военной помощи Украине на 500 миллионов, которые будут включать в себя огромное количество боеприпасов, оружия и прочего. Что касается нового наступления, вероятная дата контрнаступления Украины по освобождению своих территорий – это март-апрель, возможно, даже май», — сказал эксперт.

Назаров также добавил, что тут есть несколько нюансов, которые необходимо отметить.

«Во-первых, обещанное тяжелое вооружение сейчас только-только прибыло в Европу из США, Великобритании. Во-вторых, что касается самой европейской техники, то часть из них надо привести в боевой порядок, поскольку большинство из них много лет уже на складах. В-третьих, сейчас украинская армия проходит военные учения в Польше, Великобритании, Испании и других странах, и эти учения должны закончиться, чтобы военные встали в боевой строй ВСУ. В-четвертых, необходимо также обучение украинских военных специалистов с этими видами вооружений. Все это займет определенное время и самый близкий срок – это весна-лето текущего года. Так что сейчас ожидать украинского наступления не стоит. Оно будет чуть позже», — подчеркнул он.

Аналитик, говоря о реакции Москвы на этот визит, отметил, что ее политологи и политтехнологи будут раскручивать историю того, что это Путин разрешил Байдену посетить Киев.

«Другого логичного ответа произошедшему нет. Тем не менее Байден прилетел, и в Киеве заявил, что Путин уже проиграл», — резюмировал он.

Тем не менее нужно также добавить, что украинский конфликт подходит к кульминации. Запад готовит Украину к масштабному наступлению, в то время как Украина пытается вывести российскую армию из блиндажей, чтобы ослабить ее позиции.

Однако на сегодня существует мнение, что сама Россия пойдет в наступление, и частые встречи с президентом Беларуси говорят лишь о том, что возможно повторное наступление с севера Украины. Не исключено, что будет имитация наступления для того, чтобы зажать огромную часть украинских войск на северном фронте, чтобы их не перебросили на другие театры военных действий, это осложнит задачу украинской армии в освобождении оккупированных территорий на юге.