Вице-премьер посетил населенные пункты вдоль линии фронта

По поручению Президента Ильхама Алиева представители соответствующих ведомств во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым посетили прифронтовые населенные пункты Товузского, Агстафинского и Газахского районов Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Представители правительства ознакомились с состоянием школ и медицинских пунктов, обеспечением питьевой водой, газом, электроэнергией в прифронтовых населенных пунктах.

Были обсуждены конкретные проекты по улучшению коммунальной и социальной инфраструктуры, даны конкретные поручения соответствующим структурам.