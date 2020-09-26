Вице-премьер посетил населенные пункты вдоль линии фронта

По поручению Президента Ильхама Алиева представители соответствующих ведомств во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым посетили прифронтовые населенные пункты Товузского, Агстафинского и Газахского районов Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Представители правительства ознакомились с состоянием школ и медицинских пунктов, обеспечением питьевой водой, газом, электроэнергией в прифронтовых населенных пунктах.

Были обсуждены конкретные проекты по улучшению коммунальной и социальной инфраструктуры, даны конкретные поручения соответствующим структурам.

| 2020-09-26T20:14:07+04:00 26 сентября 2020, 20:55|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss