Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отреагировал на жалобу президента Франции Эммануэля Макрона из-за дешевизны газа в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем приветствовать заявление Макрона словами «Доброе утро!», — заявил Гуйяш, напомнив, что венгерские власти неоднократно отмечали этот факт. Кроме того, предприятиям Европы теперь придется конкурировать с компаниями США, которые получают топливо в несколько раз дешевле.

Ранее французский лидер обвинил США в применении двойных стандартов при установлении цены на газ и наживе на европейцах. «Американский газ стоит на внутреннем рынке в 3-4 раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам», — сказал Макрон. По мнению французского лидера, эта ситуация должна стать темой для дискуссий, так как речь идет об «искренности в трансатлантической торговле».