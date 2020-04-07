Венесуэла ввела комендантский час на границе с Колумбией

Правительство Венесуэлы ввело комендантский час в муниципалитетах западного штата Тачира, граничащих с колумбийским городом Кукута, после сообщения об аресте в этой местности трёх боевиков и наемника, сообщил министр связи и коммуникаций Хорхе Родригес.

«Чтобы избежать беспорядков, неудобств и насилия в процессе прибытия соотечественников, президент Николас Мадуро решил ввести комендантский час в муниципалитете Симон Боливар, город Сан-Антонио-дель-Тачира, и муниципалитете Педро Мария Уренья с 16:00 до 10:00 по местному времени», — сказал Родригес, запись выступления опубликована в его Twitter.

По словам министра, в понедельник при попытке проникнуть в страну с группами венесуэльцев, возвращающихся из Колумбии, были арестованы три боевика и наёмник из тренировочного лагеря на юге Колумбии в Риоаче.