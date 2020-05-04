Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за попытки морского вторжения

В воскресенье министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что в результате отражения атаки погибли восемь нападавших, еще двое были задержаны. Он также заявил, что один из задержанных — агент управления по борьбе с наркотиками США.

МИД Колумбии заявил, что власти страны отвергают обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.

«Венесуэла возлагает ответственность на правительства (президента США) Дональда Трампа и (президента Колумбии) Ивана Дуке за опасные последствия этой волны провокаций и агрессии против венесуэльского народа», — отмечает МИД страны.