Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за попытки морского вторжения

Каракас обращает внимание Совета безопасности ООН на эскалацию насилия со стороны США и Колумбии после неудавшейся попытки морского вторжения в страну, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
«Венесуэла заявляет перед международным сообществом о новой агрессии наемников и террористов, организованной с территории Колумбии и планировавшейся агентами США , против мира, демократии и суверенитета Венесуэлы», — говорится в заявлении.
В воскресенье министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что в результате отражения атаки погибли восемь нападавших, еще двое были задержаны. Он также заявил, что один из задержанных — агент управления по борьбе с наркотиками США.
«Венесуэла возлагает ответственность на правительства (президента США) Дональда Трампа и (президента Колумбии) Ивана Дуке за опасные последствия этой волны провокаций и агрессии против венесуэльского народа», — отмечает МИД страны.
«Также Венесуэла обращает внимание генсекретаря и Совета безопасности ООН об этой эскалации, которая нарушает резолюции 42/9 Совета по правам человека и 74/138 Генассамблеи ООН против использования наемников как средства нарушения прав человека и препятствования осуществлению права народов на самоопределение, и которая осуществляется во время пандемии, игнорируя при этом призыв генсекретаря прекратить военные действия в мире», — говорится в заявлении.(РИА Новости)