Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca

«Венесуэла не даст разрешения вакцине от AstraZeneca ввиду осложнений, которые были выявлены с этой вакциной», — сказала политик, выступление которой цитирует телеканал NTN24.

На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.(РИА Новости)