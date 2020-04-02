Венесуэла готова сотрудничать с США в борьбе с наркотрафиком

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла приветствует тот факт, что впервые за многие десятилетия власти Соединенных Штатов готовы принять меры для защиты своих границ, которые исторически проницаемы, забыты и уязвимы перед тысячами тонн наркотиков, которые ежегодно поступают в эту страну», — говорится в коммюнике, опубликованном в Twitter главы МИД Хорхе Арреасы.