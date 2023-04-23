Великобритания уже завершила эвакуацию своих дипломатов и их семей из охваченного ожесточенными столкновениями Судана, заявил в воскресенье британский премьер Риши Сунак.

«Вооруженные силы Великобритании завершили сложную и быструю эвакуацию британских дипломатов и их семей из Судана на фоне серьезной эскалации насилия и угроз, поступавших в адрес сотрудников посольства», — написал он в твиттере.

Британский премьер также призвал стороны «сложить оружие и немедленно ввести режим прекращения огня в гуманитарных целях».