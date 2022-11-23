Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в праве организовать референдум о независимости региона. Об этом заявил председатель одного из высших британских судебных органов лорд Роберт Рид, пишет Reuters.

Судьи приняли единогласное решение по вопросу о том, может ли шотландский парламент принять закон, позволяющий провести голосование без согласия Лондона.

«Суд пришел к единогласному решению о том, что предлагаемый законопроект не относится к зарезервированным вопросам (входящим в компетенцию регионального шотландского парламента, а не Лондона – ред.). В соответствии с этим и в отсутствие каких-либо изменений в определении понятия «зарезервированный вопрос

«, которые могли бы быть внесены приказом Тайного совета (при британском монархе – ред.) в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии 1998 года либо иным образом, шотландский парламент не имеет полномочий для того, чтобы законодательно назначить проведение референдума о независимости Шотландии», — заявил Роберт Рид.

Шотландская национальная партия (ШНП), что после отрицательного вердикта Верховного суда шотландские власти рассчитывают вынести тему референдума на всеобщие выборы 2024 года.