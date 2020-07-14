Великобритания обеспокоена нарушениями режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе

«Соединенное Королевство глубоко обеспокоено недавними нарушениями режима прекращения огня на международной границе между Арменией и Азербайджаном и глубоко сожалеет о гибели людей».

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении МИД Великобритании в связи нарушением режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе.

«Мы призываем обе стороны соблюдать режим прекращения огня и вступить в диалог, чтобы деэскалировать ситуацию и избежать дальнейших жертв.

Мы настоятельно призываем обе стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от риторики, которая может еще больше усилить напряженность.

Мы вновь заявляем о своей поддержке переговорного процесса при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленного на обеспечение мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Продолжающееся насилие угрожает региональной стабильности и развитию и подчеркивает необходимость возобновления официальных переговоров», — говорится в заявлении.