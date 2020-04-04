ВЭФ: пандемия COVID-19 может привести к цифровизации экономик

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к цифровизации экономик, что ускорит Четвертую индустриальную революцию, но приведет к их разобщению, об этом заявил РИА Новости ведущий экономист Всемирного экономического форума Роберто Кротти.

«С одной стороны, толчок к дальнейшей цифровизации, скорее всего, приведет к Четвертой индустриальной революции. С другой стороны, появятся силы, которые могут привести к тому, что экономика станет менее взаимосвязанной. Ожидается, что торговля будет сокращаться, хотя неясно, как долго этот эффект будет продолжаться вместе с перемещением людей, в то время как цепочки производства и сбыта, скорее всего, будут переформатированы», — сказал он.

По словам Кротти, с развитием ситуации в мире традиционная часть экономики, скорее всего, войдет в стагнацию.

| 2020-04-04T16:33:01+00:00 4 апреля 2020, 19:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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