ВЭФ: пандемия COVID-19 может привести к цифровизации экономик

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к цифровизации экономик, что ускорит Четвертую индустриальную революцию, но приведет к их разобщению, об этом заявил РИА Новости ведущий экономист Всемирного экономического форума Роберто Кротти.

«С одной стороны, толчок к дальнейшей цифровизации, скорее всего, приведет к Четвертой индустриальной революции. С другой стороны, появятся силы, которые могут привести к тому, что экономика станет менее взаимосвязанной. Ожидается, что торговля будет сокращаться, хотя неясно, как долго этот эффект будет продолжаться вместе с перемещением людей, в то время как цепочки производства и сбыта, скорее всего, будут переформатированы», — сказал он.

По словам Кротти, с развитием ситуации в мире традиционная часть экономики, скорее всего, войдет в стагнацию.