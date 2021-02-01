Ведрометр Неврозова, Заветный Тариф и планы господина Бесстрашного

Никогда такого не было и вот, опять. Какая-то странная цепь событий, никак не связанных между собой, но наводящих грусть на жителей одного южного города, происходила с незавидным постоянством. Например, существовал в южном городке такой орган, как Заветный Тариф (ЗТ). Обращались туда всякие-разные организации, традиционно жаждущие поправить свое материальное положение и залатать образовавшиеся финансовые бреши за счет населения.

Злые языки утверждали, что тут не в Заветный Тариф впору было бы обращаться, а в правоохранительные органы, в суды. И не организациям-растратчикам, а потребителям, простым южногородцам. С требованием, понимаешь, положить конец традиции перекладывания всего с больной головы на здоровую. Но, на то они и злые языки. Чего их слушать? Небось, координируют их и финансируют силы зарубежные, желающие внести раскол в южногородском обществе!

В итоге, ЗТ занимал справедливую позицию тех, кто жаждал повышения цен на свой товар и услуги. При этом, замечу, частично выполнялось и требование злых языков. Конец клали. На надежды горожан минимизировать растущие проблемы. Причем, с начала нынешнего года сделано это было уже не в первый раз. Что также, конечно, было случайным совпадением.

Итак, вначале задрали цены на бензин и дизель отечественного производства. Ненамного задрали, по-божески. Могли же и в несколько раз увеличить тариф, но не сделали этого. И ведь нет никакой взаимосвязи между тем, что руководство Государственной Нефтяной Компании Южного Города (ГНЮЖ) превратилось в сказочных богачей с ростом тарифов на бензин и дизель.

Не причем тут были и траты ГНЮЖ на все, включая строительство здания многоэтажного и дорогостоящего. Просто так совпало, что желания руководителей ГНЮЖ в очередной раз совпали с возможностями руководителей ЗТ. И слух о том, что нынешний год можно начинать именно с этого, быстро разнесся по округе, достигнув ушей руководителей «Южгорводы».

Неспроста же главой этой организации на протяжении очень длительного времени был человек по имени Бесстрашный. Фамилия его особого значения не имела. Главное было — имя. Оно определяло характер, как бытие определяет сознание. Господин Бесстрашный и действовал соответственно. Особенно, когда это касалось борьбы за денежные знаки. Их массу он планировал увеличить за счет повышения тарифов на воду для южнногородцев.

Обратился Бесстрашный в Заветный Тариф, помахал перед их лицом своим аргументом и там не смогли отказать главе «Южгорводы». Соответственно, вышло распоряжение, что отныне вода будет стоить вдвое дороже. Такой ход событий привел к активизации злых языков, которые почему-то заострили внимание на здании «Южгорворды», стоимостью в 120 миллионов долларов.

Мол, насколько уместно было строить за такие огромные деньги здание для структуры, которая умудряется ходить в долгах, как в шелках, и финансируется за счет денег, собранных с южногородцев за потребленную воду? А еще, злые языки посмели напомнить, что деньги на это строительство были взяты из государственного бюджета. То есть, из кармана самих южногородцев. Нет, это просто возмутительно! Они бы еще спросили, насколько обогатился лично господин Бесстрашный за счет реализации данного проекта и вообще, за годы сидения в кресле главы «Южгорводы»!

Происки злых языков необходимо было пресечь. Ведь, они могли бы и могучей фигурой предшественника господина Бесстрашного заинтересоваться. А он, напомню, в свое время целым спикером южногородского парламента был. Вы думаете под силу обрести такую должность простому человеку? Нет конечно! Тут надо было долго копить — знания и прочие ценности. В числе которых, к примеру, была недвижимость в одном северном городе, где принимались очень важные для огромной части Земли решения.

Вы думаете не хотел Бесстрашный оказаться в том же кресле, что и его предшественник? Вы думаете он не мечтал рулить процессами в парламенте? Вы думаете он не понимал, что его аргументы, в борьбе за это кресло, должны быть очень ценными? Не смешите мои тапочки, все он понимал. Соответственно, и южногородцам также нужно было понять, что новое повышение цен на воду для них не имеет никакого отношения к планам Бесстрашного по накоплению… уважения. Проявлять уважение в южном городе умели всегда. Более того, без него нельзя было добиться карьерного успеха.

Так чего же удивляться происходящему? С детства же все объясняют, что человек состоит на 80% из воды. Также уместно заметить, что головной мозг состоит на 75% из воды. И как, в свете всего этого, не повысить тариф на воду вдвое? Столько совпадений, а вы все удивляетесь. Странно вы рассуждаете, честное слово. Вон, рады были южногородцы тому, что освободили в прошлом году свои оккупированные земли, где было немало водных ресурсов.

Кто сказал, что это приведет к уменьшению потребности в живительной влаге? Глупости все это. Перед нами красовался еще один аргумент в пользу повышения тарифов на нее. Ведь южный город давно гордился тем, что тут происходили события, аналогов которым нигде не было. В конце концов, это именно тут жил и творил великий мыслитель современности, депутат и разведчик Сянябиргуш Неврозов. Который недавно поведал миру, что вода измеряется не в кубических метрах, а в ведрах. Ведрометр Неврозова — как тебе такое, Илон Маск? А главное — стоит ли после всего этого удивляться тому, что тарифы на воду в южном городе поднялись вдвое? Конечно же, нет. Как не стоит удивляться тому, что вскоре в Заветный Тариф обратятся и руководители иных организаций, благосостояние которых зависит от количества собранных с населения денег. Тут тебе и электричество, тут тебе и газ. Ведь прав был классик, утверждавший, что никогда такого не было, и вот опять…