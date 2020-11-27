Ведется демаркация госграницы Азербайджана с Арменией

Представители ВС Азербайджана, Армении и России на территории Кяльбаджарского района на азербайджано-армянской границе начали демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS).

Как сообщает Sputnik Армения, часть демаркационных работ проводится на участке Зодского (Сеюдлю) рудника, который находится в Кяльбаджарском районе.

Отмечается, что полноценная и точная демаркация границы на том или ином участке границы чрезвычайно важна в плане исключения споров по поводу принадлежности той или иной части границы, а также возможных провокаций.

Сообщается, что после демаркации ВС Азербайджана и Армении разместят свои военные базы на уточненных границах.