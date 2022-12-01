Всегда выигрывает тот, кто способен мыслить стратегически, заглядывая в завтрашний день. Это — аксиома. Ею же, аксиомой, является и то, что у руководителей любого предприятия, не говоря уже о главах исполнительной власти и мэров разных городов, должна присутствовать такая черта, как инициативность. Увы, ничего этого мы пока не видим в Азербайджане. Главы ИВ городов нашей страны сильно уступают и в инициативности, и в креативности, и в стратегическом видении мэрам европейских городов.

Приведу конкретное доказательство сказанному. В Брюсселе прошел Киевский инвестиционный форум. Вряд ли стоит объяснять, почему форум прошел не в столице Украины, которая на данный момент находится под явной угрозой новых ракетных ударов со стороны российских оккупантов и которая до конца не решила проблемы с подачей электроэнергии после предыдущих налетов со стороны оккупантов.

Да, сейчас, глядя на темный, полупустой и имеющий кучу проблем Киев, может сложиться мнение, что неуместно даже рассуждать о перспективах его будущего восстановления и процветания. Но это — ошибочная позиция. Вот и лейтмотив состоявшегося в Брюсселе Киевского инвестиционного форума был предельно четок — никто не в силах предсказать, когда и как наступит мир в Украине, однако тщательно планировать восстановление и средства на него необходимо уже сейчас.

Глава украинского офиса Европейского инвестиционного банка заверил, что государственное финансирование в Украине стало более подотчетным, чем еще 15 лет назад. Это очень важный момент для инвесторов и тех, кто готов принять участие в будущем восстановлении столицы Украины. Мэры Парижа, Рима, Брюсселя, Риги на форуме заявили, что помогут строить современный, процветающий Киев.

«Мое видение будущего — это Украина без ископаемых источников энергии, — говорит мэр Парижа Анн Идальго. — Украина могла бы стать для всех нас примером зеленой энергетики». Опытом и ноу-хау готовы поделиться 30 лет назад переживший войну и осаду Сараево, и город технологий Хельсинки. Он тоже еще не забыл «трагическую и жестокую историю с нашим восточным соседом», рассказал мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен и предложил «конструктивный урок из финского опыта»: «Надлежащее управление, добросовестная администрация без коррупции и верховенство закона — это все, что имеет значение в долгосрочной перспективе».

Безусловно, со всех точек зрения, было бы очень здорово, если там был бы и глава ИВ Баку Эльдар Азизов. Тем более, что вот уже 25 лет, как столицы Азербайджана и Украины являются городами-побратимами. Демонстрация элементарной солидарности с Киевом — это уже был бы важный и правильный шаг со стороны руководства ИВ Баку. Оказание помощи украинской столице в виде закупки генераторов и всего иного, что могло бы помочь киевлянам пережить суровую зиму — был бы еще более важный и правильный шаг со стороны ИВ нашей столицы.

Ну а участие в таком масштабном международном форуме повысило бы статус Баку и помогло бы наладить связи с мэрами самых разных европейских городов. Это важно, если рассуждать стратегически и тактически. Неправильно жить в условиях самоизоляции, в какой-то «золотой клетке».

Как неправильно оставлять о себе память, как о чиновнике, сделавшем шокирующее заявление о дороговизне жизни в Европе, без уточнения и сравнения уровня доходов жителей Старого Света с азербайджанскими.

Безусловно, чтобы увидеть большую активность со стороны отечественных градоначальников, нужно, чтобы они были подотчетны жителям своих городов. А для этого важно изменить всю систему, согласившись на то, чтобы в Азербайджане была должность мэра, а не главы ИВ городов. То есть, нужны выборы в градоначальники. Я уверен, что рано или поздно, все равно Азербайджан придет к этому. Слишком много преимуществ у данного шага.

Неправильно, в частности, скрывать от общественности источники реальных доходов ИВ Баку или иного города. Неправильно, что они так и не вышли на самообеспечение. Неправильно то, что нет инициативности со стороны городских начальников, а есть только отчетность перед руководством республики. Неправильно потому, что только свобода принятия решений и отчетность перед избирателями — залог хорошей, плодотворной работы любого градоначальника, в любой стране мира. Это то, что давно уже поняли в Европе. Вот и в братской Турции мэров городов выбирают. То же самое происходит и в Тбилиси, и в Ереване. Мы, увы, отстаем. Стало быть, это то, что давно пора перенять Азербайджану.