Украина заблаговременно не информировала Вашингтон об атаке беспилотников на Кремль. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Заблаговременного предупреждения не было», — заявил собеседник телеканала, добавив, что в Вашингтоне все еще собирают данные о произошедшем инциденте.

По словам другого источника в правительственных кругах США, имеющиеся данные не подтверждают версию того, что атака беспилотников была покушением на президента России Владимира Путина, как ранее заявили в Кремле.