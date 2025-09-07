Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила последнюю массированную атаку РФ на Украину, отметив, что она свидетельствует о том, что Кремль «издевается над дипломатией».

Об этом она написала в Х.

Как отметила фон дер Ляйен, удар в ночь на 7 сентября стал одним из самых масштабных. Под него попали как жилые здания, так и правительственные учреждения.

«Кремль в очередной раз издевается над дипломатией, презирает международное право и без разбора убивает людей», – подчеркнула председатель ЕК.

В то же время, по ее словам, «Европа полностью поддерживает Украину и будет продолжать это делать».

«Мы укрепляем вооруженные силы Украины, создаем надежные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы усилить давление на Россию. Убийства должны прекратиться», – резюмировала фон дер Ляйен.