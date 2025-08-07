Президент США неоднократно заявлял, что надеется на скорое достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Томми Пиготт на брифинге.

«Могу сказать, что и президент, и госсекретарь неоднократно заявляли, что надеются на скорое достижение какого-либо соглашения — в целом. Они оба говорили это не один раз», — отметил он.

Отвечая на вопрос о возможном подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, а также позиции США в отношении Зангезурского коридора, представитель Госдепа рекомендовал дождаться объявления итогов встречи в Белом доме.

«Когда появится что-то конкретное для объявления — мы это объявим. Что касается деталей, то я сейчас не буду строить предположения или опережать возможные заявления», — добавил Пиготт.

Работающий в Вашингтоне и освещающий ситуацию на Южном Кавказе репортер Алекс Рауфоглу, ссылаясь на источники в правительстве США, опубликовал в X список документов, которые намерены подписать главы Соединенных Штатов, Армении и Азербайджана. В частности, по его информации, на встрече в Белом доме будет представлен инфраструктурный план «Маршрут Трампа», который соединит Армению и Азербайджан.